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Газета.ру

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В США мужчина сбежал с двумя детьми с места ДТП и уронил их в болото

В США мужчина сбежал с двумя детьми с места ДТП и уронил их в болото

Американец бросил детей в болоте с аллигаторами, убегая от полиции, сообщает New York Post.Инцидент произошел ранним утром в среду, 9 сентября, в Лейкленде, штат Флорида.

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