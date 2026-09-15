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Случайный кастинг, брак в Монако и жизнь вне камер: реальные истории актрис «Двух судеб»

Случайный кастинг, брак в Монако и жизнь вне камер: реальные истории актрис «Двух судеб»

В начале 2000-х семейная драма «Две судьбы» собирала у экранов миллионы зрителей, а актрисы, сыгравшие ключевые роли, в один миг превратились в главных телезвёзд страны.

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