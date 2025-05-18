В Турции запросили по 1998 лет тюрьмы обвиняемым в пожаре на горнолыжном курорте

В результате январской трагедии погибли 78 человекТурецкая прокуратура запросила по 1998 лет тюремного заключения для 13 фигурантов дела о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу, сообщает Anadolu.
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