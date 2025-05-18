Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

662 подписчика

В Турции запросили по 1998 лет тюрьмы обвиняемым в пожаре на горнолыжном курорте

В Турции запросили по 1998 лет тюрьмы обвиняемым в пожаре на горнолыжном курорте

В результате январской трагедии погибли 78 человекТурецкая прокуратура запросила по 1998 лет тюремного заключения для 13 фигурантов дела о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу, сообщает Anadolu.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх