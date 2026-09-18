Учёные нашли «ловушки» для древних океанов прямо у ядра Земли — это меняет всё!

Когда мы говорим об океанах, сразу представляем бескрайние водные просторы на поверхности. А что если самые настоящие океаны — только в химически связанном виде — прячутся глубоко внутри нашей планеты? И вот теперь учёные наконец-то нашли, кто именно их там удерживает.