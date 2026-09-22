В Кемерове открылся Малый театр Кузбасса: что покажут зрителям

В Кемерове открылся Малый театр Кузбасса, труппу которого составили первые выпускники местного филиала Российского государственного института сценических искусств.
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