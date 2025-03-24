Школьники из Ленинградской области приняли участие в финале Всероссийской олимпиады по химии

Она проходит в Арктическом лицее Нового Уренгоя В Арктическом лицее Нового Уренгоя начался финал Всероссийской олимпиады по химии для школьников, сообщает пресс-служба комитета по образованию Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии