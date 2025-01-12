«Ставит крест»: синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву придет весна

Зима еще преподнесет столичным жителям немало сюрпризов. Подснежник @vecstock/freepik.comСудя по температуре за окном, зима решила уйти в нынешнем сезоне в отпуск и отправиться куда-нибудь в Антарктиду развлекать пингвинов.
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