«Ставит крест»: синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву придет весна

Зима еще преподнесет столичным жителям немало сюрпризов. Подснежник @vecstock/freepik.comСудя по температуре за окном, зима решила уйти в нынешнем сезоне в отпуск и отправиться куда-нибудь в Антарктиду развлекать пингвинов.