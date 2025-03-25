Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Карасин сообщил о несовпадении позиций России и США по Украине

Карасин сообщил о несовпадении позиций России и США по Украине

Позиции России и США по урегулированию конфликта на Украине не всегда совпадают. Об этом сообщил в интервью РИА Новости член российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, сенатор Григорий Карасин.

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Комментарии
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аг
александр град
К концу срока президентства Трампа может и договоримся о чем то, а сейчас только вперед - нацистскую свору надо перемолоть. Вообще то США организатор, подстрекатель и спонсор этой войны против РФ и не каких полномочий у его нет. Ему всего то надо прекратить поставки оружия и информации ВСУ и остановить НАТО от вторжения в У и война закончится. А это его не устраивает как гегемона. США везде требуют уступок и даже обычные вопросы экономики и взаимодействия между РФ и США переводят на предоставление преференций им в части Украины. Опять эти «миротворцы» воду мутят  и пытаются выглядеть победителями. Шиш им - победа им не светит! А нам надо чтоб они были сговорчивее отрубить поставки урана полностью и война закончится. Гарантия 100%
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20 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
Ещё  бы  совпадали ???  Только   то что Трамп положил  глаз на нашу ЗАЭС  уже  разногласие  !это закрытый вопрос навсегда  как  Крым и др области вошедшие в состав  России !не обсуждается!
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18 час.
Гарибян Сусанна
Нам нужно быть последовательными и зубастыми,  забыть на время о  доброжелательности и никаких уступок. Интересы России прежде всего, а малейшие уступки скажутся новыми бедами и потерями. Наши погибшие внуки нам этого не простят. Думаю, что Путин В.В. и Лавров знают, что делают и всё будет так, как надо России.
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18 час.
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