Карасин сообщил о несовпадении позиций России и США по Украине

аг

александр град

К концу срока президентства Трампа может и договоримся о чем то, а сейчас только вперед - нацистскую свору надо перемолоть. Вообще то США организатор, подстрекатель и спонсор этой войны против РФ и не каких полномочий у его нет. Ему всего то надо прекратить поставки оружия и информации ВСУ и остановить НАТО от вторжения в У и война закончится. А это его не устраивает как гегемона. США везде требуют уступок и даже обычные вопросы экономики и взаимодействия между РФ и США переводят на предоставление преференций им в части Украины. Опять эти «миротворцы» воду мутят и пытаются выглядеть победителями. Шиш им - победа им не светит! А нам надо чтоб они были сговорчивее отрубить поставки урана полностью и война закончится. Гарантия 100%