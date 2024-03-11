Путин поручил подумать о привлечении Нацмедпалаты при расследовании дел врачей

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету совместно с Генпрокуратурой рассмотреть вопрос о целесообразности привлечения Национальной медицинской палаты как эксперта при расследовании уголовных дел в отношении медиков.
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