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Путин поручил подумать о привлечении Нацмедпалаты при расследовании дел врачей

Путин поручил подумать о привлечении Нацмедпалаты при расследовании дел врачей

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету совместно с Генпрокуратурой рассмотреть вопрос о целесообразности привлечения Национальной медицинской палаты как эксперта при расследовании уголовных дел в отношении медиков.

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