Губернатор Авдеев призвал не публиковать фото и видео БПЛА

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обратился к жителям региона с призывом воздержаться от размещения в социальных сетях информации о местах падения беспилотных летательных аппаратов, а также фотографий, видеозаписей и подробностей подобных инцидентов.
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