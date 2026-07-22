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Царьград

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Губернатор Авдеев призвал не публиковать фото и видео БПЛА

Губернатор Авдеев призвал не публиковать фото и видео БПЛА

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обратился к жителям региона с призывом воздержаться от размещения в социальных сетях информации о местах падения беспилотных летательных аппаратов, а также фотографий, видеозаписей и подробностей подобных инцидентов.

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