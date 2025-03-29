Рогов: анонсируемая Зеленским встреча «узкого круга» — пир во время чумы

Анонсируемая Владимиром Зеленским встреча стран «узкого круга», готовых к отправке миротворческого контингента на Украину, является «пиром во время чумы», заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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