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Жители Марфина выступили против проекта «Двор без машин»

Жители Марфина выступили против проекта «Двор без машин»

Жители столичного района Марфино собрали уже больше 1500 подписей против проекта «Двор без машин». Без их согласия собираются провести реконструкцию двора, которая повлечет за собой лишь неудобства и огромные затраты.

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