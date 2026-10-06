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Регионы России

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Даниэль Карвахаль близок к переходу в «Хетафе»

Даниэль Карвахаль близок к переходу в «Хетафе»

Бывший защитник и капитан «Реала» Даниэль Карвахаль находится на пороге подписания контракта с клубом «Хетафе» на правах свободного агента, сообщает AS.

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