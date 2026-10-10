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TRENDYMEN

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Редут. Зачем в СССР сделали машину, которую нужно было закапывать

Редут. Зачем в СССР сделали машину, которую нужно было закапывать

В середине 1970-х годов советские инженеры задались целью защитить высшее командование от ядерного удара и разведки противника.

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Профиль пользователя Геннадий Б
Геннадий Б

Этот Trendymen заколебал! Ни одного полного сообщения. Текст постоянно обрывается на самом интересном месте. Пишите тексты полностью! Иначе добавлю вас в спам.