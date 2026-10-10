В середине 1970-х годов советские инженеры задались целью защитить высшее командование от ядерного удара и разведки противника.
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в этом мерзкая натура камуноидного режима - ПОХ... 300 млн населения. главное высчее рука водство спасти
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