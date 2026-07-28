The Guardian: державы Азии вновь бросились на поклон к России Россия, вероятно, снова выиграет от хаоса на Ближнем Востоке, поскольку азиатские экономики уже скребут по дну своих нефтяных запасов и вы.
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The Guardian: державы Азии вновь бросились на поклон к России Россия, вероятно, снова выиграет от хаоса на Ближнем Востоке, поскольку азиатские экономики уже скребут по дну своих нефтяных запасов и вы.
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