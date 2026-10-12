Россияне снова могут подавать документы на визу Кипра

Подать заявление можно в центрах BLS International в крупных городах Визовые центры Республики Кипр вновь начали принимать заявления на визы в Российской Федерации после технического перерыва, информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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