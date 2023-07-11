БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ГЛАВНАЯ СДЕЛКА РОССИИ НАЗНАЧЕНА: РУССКИХ ВНОВЬ ПОПЫТАЮТСЯ ПРЕДАТЬ

ГЛАВНАЯ СДЕЛКА РОССИИ НАЗНАЧЕНА: РУССКИХ ВНОВЬ ПОПЫТАЮТСЯ ПРЕДАТЬ

ФОТО: NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS Главная сделка России назначена, и всё решится в ближайшие дни.

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Комментарии
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N
Nata
Когда же наконец-то дойдет до наших отдыхающих, что своими деньгами , которые они оставляют в Турции, укрепляется наш внешний враг, что они в любой момент могут стать заложниками в стране НАТО. Везите дятлы свои денежки к своим врагам, принимайте собственное унижение от принимающей стороны. Спешите! будьте в первых рядах  м... чудаков
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7 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Никогда! Ачётакова? Лето же, отдыхать нада, а где в рашке им отдыхать? Это же западло? Что потом на работе рассказать да соседи косо смотреть будут. А тут исчо арбенина с моргенштерной прибыли и на концерты билеты раскупать надо успеть. Что за бляди? Потом удивляются, что над ними весь мир ржёт и ни во что уже не ставит.
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6 час.
Юрий Кушнарев
иди ка ты со своим тупым колбитским юмором в свой аул и там гадь сколько хочешь.Нашёлся здесь защитник российских интересов,только укропское рыло торчит из всех комментов твоих
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5 час.

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