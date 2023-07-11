ГЛАВНАЯ СДЕЛКА РОССИИ НАЗНАЧЕНА: РУССКИХ ВНОВЬ ПОПЫТАЮТСЯ ПРЕДАТЬ

Когда же наконец-то дойдет до наших отдыхающих, что своими деньгами , которые они оставляют в Турции, укрепляется наш внешний враг, что они в любой момент могут стать заложниками в стране НАТО. Везите дятлы свои денежки к своим врагам, принимайте собственное унижение от принимающей стороны. Спешите! будьте в первых рядах м... чудаков

ВБ

Вячеслав Белослюдов

Никогда! Ачётакова? Лето же, отдыхать нада, а где в рашке им отдыхать? Это же западло? Что потом на работе рассказать да соседи косо смотреть будут. А тут исчо арбенина с моргенштерной прибыли и на концерты билеты раскупать надо успеть. Что за бляди? Потом удивляются, что над ними весь мир ржёт и ни во что уже не ставит.