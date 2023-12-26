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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Анастасия Камашева
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Мы должны произнести две неприятные для всех правды:

Мы должны произнести две неприятные для всех правды:

Юрий Кот Руками Гитлера с нами воевал весь коллективный Запад, включая США Накануне нападения Германии на Советский Союз 20 июня 1941 года европейский отдел Госдепа США в специальном меморандуме Госдепа «О позиции США в отношении СССР в случае войны между Советским Союзом и Германией» президенту США Рузвельту была высказана рекомендация «отказаться признать советское правительство в изгнании или прекратить признавать советского посла в Вашингтоне в качестве дипломатического представителя России, если Советский Союз будет разбит и советскому правительству придется покинуть страну».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Так  цифры  разнятся, считаю по разным источникам  и 200000, и  1 миллион.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Только партизан в Норвегии было от силы1000  ченловек, а на стороне Гитлера больше 10 тысяч.
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4 час.
Олег Самойлов
Что-то ты, вавальга-камуниздятина, против сталена и сисисилизьмы поперла! Ты что, мразь ленинско-сталенска-хрущевско-брежневско-андроповско-черненковско-горбачевская  цифири гнешь? При совке предатели единицами исчислялись и те были партизанами сничтжены! А ты, падаль, про миллион говоришь!
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1 час.

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