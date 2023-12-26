Юрий Кот Руками Гитлера с нами воевал весь коллективный Запад, включая США Накануне нападения Германии на Советский Союз 20 июня 1941 года европейский отдел Госдепа США в специальном меморандуме Госдепа «О позиции США в отношении СССР в случае войны между Советским Союзом и Германией» президенту США Рузвельту была высказана рекомендация «отказаться признать советское правительство в изгнании или прекратить признавать советского посла в Вашингтоне в качестве дипломатического представителя России, если Советский Союз будет разбит и советскому правительству придется покинуть страну».
Мы должны произнести две неприятные для всех правды:
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Так цифры разнятся, считаю по разным источникам и 200000, и 1 миллион.
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
Только партизан в Норвегии было от силы1000 ченловек, а на стороне Гитлера больше 10 тысяч.
Ответить
4 час.
Олег Самойлов
Что-то ты, вавальга-камуниздятина, против сталена и сисисилизьмы поперла! Ты что, мразь ленинско-сталенска-хрущевско-брежневско-андроповско-черненковско-горбачевская цифири гнешь? При совке предатели единицами исчислялись и те были партизанами сничтжены! А ты, падаль, про миллион говоришь!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии