В Подмосковье убили отца главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды

Тело 90-летнего мужчины со множеством колото-резанных ран обнаружили на обочине дорогиВ Видном обнаружили труп 90-летнего Романа Легойды — отца журналиста, главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды.
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