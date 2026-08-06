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Аргументы недели

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Долги стройкомпаний по зарплате выросли вдвое за год

Долги стройкомпаний по зарплате выросли вдвое за год

Задолженность по заработной плате в строительных компаниях России (без учёта малых предприятий) на 30 июня 2026 года достигла 1,46 млрд рублей, что более чем вдвое превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.

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