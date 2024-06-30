Вчера 767 прочитали «Получилось не здорово». Бастрыкин прошелся по мусульманам, женщинам и депутатам — и получил ответы Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин за три дня участия в юридическом форуме в Петербурге успел спровоцировать несколько скандалов и, кажется, обидеть несколько групп людей, в том числе весьма влиятельных.