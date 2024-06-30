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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин за три дня участия в юридическом форуме в Петербурге успел спровоцировать несколько скандалов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин за три дня участия в юридическом форуме в Петербурге успел спровоцировать несколько скандалов

Вчера 767 прочитали «Получилось не здорово». Бастрыкин прошелся по мусульманам, женщинам и депутатам — и получил ответы Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин за три дня участия в юридическом форуме в Петербурге успел спровоцировать несколько скандалов и, кажется, обидеть несколько групп людей, в том числе весьма влиятельных.

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Комментарии
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Михаил Кравец
Пока эти индивидуму сами с нечто подобным не столкнуться ни чего не поменяется
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15 час.
Александр Корякин
Автор статьи, &quot;открой личико&quot;!
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12 час.

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