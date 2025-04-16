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Жена Михаила Ефремова настораживает странным поведением после освобождения актера

Жена Михаила Ефремова настораживает странным поведением после освобождения актера

Михаил Ефремов ускользает от назойливых папарацци: шпионские игры и планы побега из Москвы. Актер Михаил Ефремов, освободившийся из колонии в Белгородской области 9 апреля столкнулся с настоящей осадой в Москве.

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Игорь Васиков
Наверное не корреспонденты, а какие-нибудь мерзкие блогеры...
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