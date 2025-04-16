Жена Михаила Ефремова настораживает странным поведением после освобождения актера

Михаил Ефремов ускользает от назойливых папарацци: шпионские игры и планы побега из Москвы. Актер Михаил Ефремов, освободившийся из колонии в Белгородской области 9 апреля столкнулся с настоящей осадой в Москве.
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