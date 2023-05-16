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Глава Минфина США Джаннет Йеллен согласилась с прогнозом по дефолту в первых числах июня

Глава Минфина США Джаннет Йеллен согласилась с прогнозом по дефолту в первых числах июня

Global Look Press | Rod Lamkey - Cnp Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс в кротчайшие сроки повысить потолок госдолга.

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