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Кендрик Перкинс: «Лука Дончич на голову сильнее всех остальных»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на историческое выступление разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича в матче против «Нью-Йорка» (126:121, ОТ).

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