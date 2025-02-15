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Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил технику ВСУ в курском приграничном районе

Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил технику ВСУ в курском приграничном районе

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа «Молния-2» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, бронированную и автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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