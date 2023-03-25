Среди спутников планет в Солнечной системе много очень интересных объектов

﻿﻿Гиперион в 2011 году, вид с Автоматизированной межпланетной станции «Кассини» с расстояния около 58 000 км (НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук)Среди спутников планет Солнечной системы много очень интересных объектов.