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Среди спутников планет в Солнечной системе много очень интересных объектов

Среди спутников планет в Солнечной системе много очень интересных объектов

﻿﻿Гиперион в 2011 году, вид с Автоматизированной межпланетной станции «Кассини» с расстояния около 58 000 км (НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук)Среди спутников планет Солнечной системы много очень интересных объектов.

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