«Мертвые души». В России хотят разрешить посмертные браки с погибшими в зоне СВО

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников вместе с сенаторами Андреем Турчаком и Андреем Клишасом внесли в Госдуму законопроект, позволяющий заключать брак с участником спецоперации после его смерти, сообщает PRIMPRESS.
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