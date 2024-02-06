«Мертвые души». В России хотят разрешить посмертные браки с погибшими в зоне СВО

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников вместе с сенаторами Андреем Турчаком и Андреем Клишасом внесли в Госдуму законопроект, позволяющий заключать брак с участником спецоперации после его смерти, сообщает PRIMPRESS.