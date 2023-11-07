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В РХТУ изобрели сверхточную сварку стекла с металлом для технологичных устройств

В РХТУ изобрели сверхточную сварку стекла с металлом для технологичных устройств

Ученые Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева разработали способ лазерной сварки разнородных материалов, например, стекла с металлами, для применения в высокотехнологичных отраслях.

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