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Царьград

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Врач Бурнацкая объяснила, почему не стоит отменять лекарства сами

Врач Бурнацкая объяснила, почему не стоит отменять лекарства сами

Врач Светлана Бурнацкая разъясняет, почему нельзя резко отменять лекарства после улучшения здоровья. Риски преждевременного прекращения лечения обсуждаются в интервью с «Газетой.

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