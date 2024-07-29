В Приднестровье заявили об отсутствии намерения интегрироваться в ЕС

Президент Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что страна не намерена вслед за Молдавией интегрироваться в Евросоюз (ЕС), а мнение об этом стоит спрашивать у жителей на референдуме, передает ТАСС.