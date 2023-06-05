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Управляющий ОСФР по Свердловской области рассказала о мерах поддержки семей с детьми

1 июня на площадке Правительства Свердловской области состоялась пресс-конференция, посвященная Международному дню защиты детей, с участием Отделения Социального фонда, Министерства здравоохранения и Министерства образования Свердловской области.

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