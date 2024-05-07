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Российский хоккеист системы «Сан-Хосе» Романов пожаловался на цены в США

Российский хоккеист системы «Сан-Хосе» Романов пожаловался на цены в США

Российский вратарь системы «Сан-Хосе Шаркс» Георгий Романов рассказал о жизни в США. «Говорят, что на зарплату АХЛ в Калифорнии прожить сложно? Да, тут высокие налоги, очень высокая стоимость аренды жилья.

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