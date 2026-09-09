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Почему собаки крутятся перед туалетом? И ещё 9 удивительных фактов о них

У собак нет настоящих ключиц, зато есть пупок и кость, которой нет у человека. А ещё они сгорают на солнце и ходят в туалет "по компасу".

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