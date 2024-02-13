Экс-советник офиса главы киевского режима Алексей Арестович* сообщил, что среди всех действующих лиц конфронтации на Украине, в том числе Соединенных Штатов, мира желает лишь руководитель Российской Федерации Владимир Путин.
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