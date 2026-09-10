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Zero Hedge

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Record-Breaking 30Y Auction Sees Huge Stop Through, 2nd Highest Foreign Demand On Record

Record-Breaking 30Y Auction Sees Huge Stop Through, 2nd Highest Foreign Demand On Record

Record-Breaking 30Y Auction Sees Huge Stop Through, 2nd Highest Foreign Demand On Record One day after a blowout 10Y auction, which saw massive buyside demand thanks to the surge in yields earlier after the Bessent buyback disappointed which led to a huge concession into yesterday';s 10Y auction, moments ago we got the week's final coupon auctio when the Treasury sold $22BN in 30Y paper in an auction that was on the verge of blowing away many records.

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