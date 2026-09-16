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Фестиваль "Шаг в будущее", болгарская диаспора на Херсонщине. 16 сентября 2026 года, утренний эфир

* . * Время Новороссии. Фестиваль "Шаг в будущее": "Дерево жизни" расширяет географию гуманитарной поддержки и помощи в ЛНР.

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