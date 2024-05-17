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"Разрушить мировой порядок": США обеспокоены сотрудничеством России и Китая

"Разрушить мировой порядок": США обеспокоены сотрудничеством России и Китая

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что Соединённые Штаты обеспокоены развитием отношений между Россией и Китаем, которые в последние годы стали близкими союзниками.

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