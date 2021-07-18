За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 5493 новых случая заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 5493 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан — 1419, в городе Алматы — 884, в городе Шымкент — 370, в Акмолинской области — 176, в Актюбинской области — 179, в Алматинской области — 162, в Атырауской области — 277, в ВКО — 81, в Жамбылской области — 57, в ЗКО — 266, в Карагандинской области — 735, в Костанайской области — 124, в Кызылординской области — 140, в Мангистауской области — 210, в Павлодарской области — 175, в СКО — 95, в Туркестанской области — 143.