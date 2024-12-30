Валентина Ляпина и Глеб Калюжный озвучили анимационный экшен-сериал «Киберслав»

Премьера анимационного экшен-сериала «Киберслав» состоится 31 декабря на Кинопоиске. Свои голоса героям и обитателям стольного града Китеж подарили актер и режиссер озвучания Иван Жарков, актер озвучания, диктор и актер дубляжа Петр Гланц, актриса театра и кино Валентина Ляпина, актер и музыкант Глеб Калюжный, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
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