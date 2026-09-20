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Мирошник заявил о подготовке ВСУ операций для срыва выборов в России

Мирошник заявил о подготовке ВСУ операций для срыва выборов в России

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские силы готовят операции, направленные на срыв выборов в России.

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