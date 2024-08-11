Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске выросло до 15 человек. Об этом в воскресенье, 11 августа, в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
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