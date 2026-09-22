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Сила в правде

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Западнее Часова Яра закрыт котел: две тысячи солдат ВСУ не вышли из коридора к Константиновке

Западнее Часова Яра закрыт котел: две тысячи солдат ВСУ не вышли из коридора к Константиновке

Российские войска закрыли карман западнее Часова Яра. Туда летом бросили от полутора до двух с половиной тысяч человек, чтобы создать видимость удара во фланг и спасти Константиновку.

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