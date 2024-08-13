Алкогольные напитки способны убить иммунную систему

Все, что мы едим и пьем, может отражаться на нашей иммунной системе. И, хотя мы не можем полностью защититься от всех болезней, мы все же можем поддержать свой иммунитет, питаясь здоровой и полезной пищей, регулярно занимаясь спортом и избегая стрессовых ситуаций.