Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024

В субботу 25 мая в Анапе прошли соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024. Участники соревновались на следующих дистанциях: 1/8 от «железной» дистанции – 500 м плавание, 22,5 км велогонка, 5 км бег; 1/4 от «железной» дистанции – 1 км плавание, 45 км велогонка и 10 км бег; IRONSTAR SUPERMIX ANAPA 2024 – микс дистанций 1/4 и 1/8.