Накануне несколько европейских политиков сделали интересные заявления, которые касаются возможного дальнейшего противостояния России государств Европы и США.
Шурыгин: ядерные пепелища Варшавы или Праги отрезвят Запад
Комментарии
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radiofree RF
Пепел Варшавы или Праги – отличный слабительный порошок для всех остальных авантюристов!Хорошо сказано!!!!!!!!
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14 час.
Михаил Молчев
Совершенно верно! Тем более, "Посейдон" в боевых условиях не испытан. Да и устранять надо не исполнителей, а заказчиков! А кто у нас заказчики? АНГЛОСКУНСЫ!!! А не поймут сразу- и США не так уж далеко. Как в старой детской песенке пелось-"может мы обидели кого-то зря, сбросив бомбу в сотню мегатонн...Нам без приключений жить нельзя, друзья, догорает город Вашингтон"!
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13 час.
Геннадий Бережнов
США постепенно приучают РФ к факту участия НАТО в конфликте. Неужели это новость для Путина. Они сначала везли шлемы и броники и дошли до Таурус, а мы всё ведём разговоры. Дать Варшаве первой слабительное!
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5 час.
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