Шурыгин: ядерные пепелища Варшавы или Праги отрезвят Запад

Михаил Молчев

Совершенно верно! Тем более, "Посейдон" в боевых условиях не испытан. Да и устранять надо не исполнителей, а заказчиков! А кто у нас заказчики? АНГЛОСКУНСЫ!!! А не поймут сразу- и США не так уж далеко. Как в старой детской песенке пелось-"может мы обидели кого-то зря, сбросив бомбу в сотню мегатонн...Нам без приключений жить нельзя, друзья, догорает город Вашингтон"!