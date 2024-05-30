Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 404 подписчика

Мексика готовится к выборам: кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями

Мексика готовится к выборам: кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями

В Мексике цинично застрелили кандидата в мэры на встрече с избирателями.В Мексике в штате Герреро на встрече с избирателями застрелили Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса, кандидата в мэры города Коюка-де-Бенитес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх