У 16-летнего Ямаля из «Барсы» 4 гола и 3 ассиста в 27 матчах сезона Ла Лиги. Вингер забил «Мальорке»

16-летний полузащитник «Барселоны» отметился 4-м голом в сезоне Ла Лиги. Всего на счету Ямаля 27 матчей, в которых он также отдал 3 ассиста, проводя в среднем на поле 54 минуты.
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