На пороге гражданской войны: вооруженный конфликт в Газе привел к расколу американских элит, что ждет США Ирэн ОрлонскаяВ США продолжают утверждать, что они безоговорочно поддерживают Израиль в ходе его военной операции в Газе.
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