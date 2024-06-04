Крупнейшая партия Швейцарии хочет видеть РФ на саммите по Украине

Швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC) являющаяся крупнейшей в стране, выступила с обращением к своим властям, чтобы включить Россию к участию в саммите, где будет обсуждаться мирные переговоры по Украине.
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