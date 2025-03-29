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Царьград

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Прогноз погоды в Москве: апрельская теплота и дожди на следующей неделе

Прогноз погоды в Москве: апрельская теплота и дожди на следующей неделе

Гидрометцентр прогнозирует в Москве облачную погоду с повышенными температурами на следующей неделе. Роман Вильфанд сообщил, что понедельник начнется с облачности, температурой до +14 °С, после чего ожидаются дожди и похолодание до +10 °С.

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