Прогноз погоды в Москве: апрельская теплота и дожди на следующей неделе

Гидрометцентр прогнозирует в Москве облачную погоду с повышенными температурами на следующей неделе. Роман Вильфанд сообщил, что понедельник начнется с облачности, температурой до +14 °С, после чего ожидаются дожди и похолодание до +10 °С.